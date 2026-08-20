Akyurt'ta 7 kilometrelik kaçış sonlandı: 5 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir aracın sürücüsü ve yolcuları ile başlayan olay, yaklaşık 7 kilometre süren bir kovalamacaya dönüştü. Araçta bulunan K.Y., H.Y., H.C.K., S.K. ve B.Ç. isimli şüphelilerin, kaçış sırasında çeşitli noktalara narkotik madde attıkları belirlendi.

kaçış ve yakalama süreci:

Kovalamaca sonunda araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu; şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandılar. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

adli süreç ve idari yaptırımlar:

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y., H.Y., H.C.K., S.K. ve B.Ç., uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi. Kullanılan araç ise trafikten 1 ay süreyle men edilirken, sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

AKYURT İLÇESİNDE ARAÇLA 7 KİLOMETRE BOYUNCA POLİSTEN KAÇAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI.