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Tartışma sonrası pompalı tüfekle eşini öldüren şüpheli ağır yaralandı

Yalova'da 8 aylık hamile eşi pompalı tüfekle vurulan Sultan Pelit D. hayatını kaybetti; saldırgan koca, kendisine ateş ederek ağır yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tartışma sonrası pompalı tüfekle eşini öldüren şüpheli ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aynı silahla kendisine de ateş etti.

Olayı duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralı çift, Yalova’daki hastanelere kaldırıldı.

Müdahaleler ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini yaralayan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastanelerde inceleme yaparken, adli ve sağlık soruşturmaları başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

MUHAMMED D. VE SULTAN PELİT D.&#039;NİN NİKAHI

MUHAMMED D. VE SULTAN PELİT D.'NİN NİKAHI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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