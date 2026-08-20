Tartışma sonrası pompalı tüfekle eşini öldüren şüpheli ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aynı silahla kendisine de ateş etti.

Olayı duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralı çift, Yalova’daki hastanelere kaldırıldı.

Müdahaleler ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini yaralayan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastanelerde inceleme yaparken, adli ve sağlık soruşturmaları başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

MUHAMMED D. VE SULTAN PELİT D.'NİN NİKAHI