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Güney Peru'da And Dağları'nda 6.7 büyüklüğünde sarsıntı, can kaybı bildirilmedi

Peru'da Ayacucho yakınlarında, Upahuacho'nun 38 km kuzeybatısında ve 66 km derinlikte kaydedilen 6.7 büyüklüğündeki deprem, çeşitli bölgelerde hissedildi; can kaybı yok.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güney Peru'da And Dağları'nda 6.7 büyüklüğünde sarsıntı, can kaybı bildirilmedi

Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Peru'nun güneyindeki And Dağları bölgesinde kaydedilen deprem, ülke genelinde hissedildi ve kısa süreli panik yarattı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 6.7 olarak ölçüldü.

merkez üssü ve sarsıntının detayları:

USGS, depremin yerel saatle 13.00'te meydana geldiğini ve merkez üssünün Ayacucho bölgesindeki Parinacochas eyaletinde bulunan Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısı olduğunu bildirdi. Sarsıntının derinliği 66 kilometre olarak aktarıldı. Başkent Lima dahil olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde de titreşimler hissedildi.

resmi açıklamalar ve can kaybı durumu:

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dağlık arazilerde oluşan toz bulutları görüldü; bununla birlikte şu ana kadar can kaybı veya yıkım bildirilmedi. Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) Başkanı Luis Vasquez yerel basına herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi. Parinacochas Valisi Yony Reyes eyalet başkenti Coracora'da da hasar rapor edilmediğini belirtti.

Peru Donanması ise bölgede tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı. Uzun süredir Pasifik Okyanusu çevresinde yoğun sismik hareketliliğin yaşandığı ve halk arasında "ateş çemberi" olarak bilinen kuşakta yer alan ülke, bu tür sarsıntılara sık rastlıyor.

Peru’da merkez üssü Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında 66...

Peru’da merkez üssü Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında 66 kilometre derinlikte 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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