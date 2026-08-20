Darıca'da mutfak yangını müdahale sırasında doğalgaz patlamasıyla paniğe yol açtı

Darıca'da müdahale sırasına denk gelen doğalgaz patlaması korkuttu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve alevlere müdahale başlatıldı.

olayın seyri:

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, mutfaktan yükselen dumanların görüldüğü pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama meydana geldi. Patlama sesi, çevredeki vatandaşlar tarafından yüzlerce metre öteden duyuldu ve kısa süreli paniğe yol açtı.

müdahale ve zarar tespiti:

Kısa sürede kontrol altına alınan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Olayda açığa çıkan patlamaya rağmen ekipler herhangi bir yaralanma bildirmedi; yetkililer olay yerinde ilk belirlemelere göre yaralı olmadığı