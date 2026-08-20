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Bursa'da kırmızı ışıkta drift yapan motosiklet sürücüsü kamerada

Bursa Osmangazi'de 409. Sokak'ta kırmızı ışıkta bekleyip yeşile geçince drift yaparak hızlanan 16 MC 7346 plakalı motosiklet kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:22

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da kırmızı ışıkta drift yapan motosiklet sürücüsü kamerada

Bursa'da kırmızı ışıkta drift yapan motosiklet sürücüsü kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 409. Sokak üzerinde meydana gelen olayda kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün drift yaparak kalkış yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsünün henüz öğrenilemediği 16 MC 7346 plakalı motosiklet, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte ani bir hareketle kaydırma yaparak hızlandı.

olay anı ve görüntüler:

Kayıtlarda, motosikletin başlangıçta kırmızı ışıkta beklediği, ardından yeşile dönen trafik lambasıyla birlikte lastiklerinin savrulduğu ve aracın yolda kayma yaptığı görülüyor. Manzara, sürücünün kendi güvenliğini ve yoldaki diğer araçların akışını riske attığını açıkça gösteriyor. Olay sırasında çevredeki diğer sürücülerin tepkisi ve olası bir çarpışma anı kayıtlarda yer almıyor; ancak davranışın potansiyel tehlikesi dikkat çekiyor.

güvenlik değerlendirmesi:

Böyle davranışlar, hem motosiklet sürücüsünün hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor. Trafikte riskli manevraların sonuçları önceden kestirilemez; bu nedenle sürücülerin hız, kontrol ve trafik işaretlerine uyma konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Olayın kayda geçmesi, benzer riskli davranışların fark edilmesi ve önlenmesi açısından önemli bir belge niteliği taşıyor.

BURSA&#039;DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DRİFT ATARAK KALKIŞ YAPTIĞI ANLAR KAMERAYA...

BURSA'DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DRİFT ATARAK KALKIŞ YAPTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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