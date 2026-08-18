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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne kayıtlar yüzde 99,66 ile zirvede

2026 YKS yerleştirmesinde ALKÜ, 2 bin 649 kontenjanın 2 bin 640'ını doldurarak yüzde 99,66 dolulukla Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne kayıtlar yüzde 99,66 ile zirvede

ALKÜ 2026 YKS yerleştirmelerinde yüksek doluluk kaydetti:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen öğrenci sayısıyla dikkat çekti. Üniversitenin ayrılan 2 bin 649 kontenjanın 2 bin 640'ı doldu ve genel doluluk oranı yüzde 99,66 olarak gerçekleşti. Bu sonuç, ALKÜ'nün Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini ortaya koydu.

ön lisans programları tam doluluk sağladı:

Meslek yüksekokullarında yer alan ön lisans programları, 2026 yerleştirmelerinde tam doluluk oranı gösterdi. Ön lisans için ayrılan toplam 1.225 kontenjanın tamamı dolarken, ALKÜ'nün ön lisans segmentindeki bu başarı dikkat çekti ve ilgili programların talep topladığını doğruladı.

lisans programları ve yıllık değişim:

Üniversitenin lisans düzeyindeki doluluk oranı da yüksek kaldı; toplam 1.424 lisans kontenjanının 1.415'i doldu ve lisans doluluk oranı yüzde 99,37 olarak hesaplandı. Geçen yılın sonuçlarıyla kıyaslandığında ALKÜ'nün genel doluluk oranı 2025'te yüzde 99,18 iken 2026'da yüzde 99,66'ya yükseldi; bu, 0,48 puanlık bir artış anlamına geliyor. Lisans doluluk oranı ise 2025'te yüzde 98,94 iken 2026'da yüzde 99,37 olarak gerçekleşti.

fakülteler ve meslek yüksekokullarında tam doluluk örnekleri:

2026 yerleştirmelerinde birçok fakülte ve yüksekokulun programları yüzde 100 doluluk gösterdi. Tam doluluk oranına ulaşan birimler arasında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yer aldı. Eğitim Fakültesi'nin 7 programından 6'sı da yüzde 100 doluluk başarısı gösterdi. Ayrıca ALTSO Meslek Yüksekokulu, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, Akseki Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki ön lisans programlarının tamamı doldu.

Sonuç olarak ALKÜ, hem ön lisans hem de lisans düzeyinde yüksek doluluk oranlarıyla 2026 yerleştirmelerinde güçlü bir performans sergiledi ve geçen yıla göre artış sağlayarak konumunu pekiştirdi.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2026...

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2026 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDE 99,66’LIK DOLULUK ORANINA ULAŞARAK TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI VE ZİRVEDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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