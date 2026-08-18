TEK Genç Akademi'de 200 öğrenciyle yeni dönem başladı

TEK Genç Akademi’de yeni eğitim dönemi başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TEK Genç Akademi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlık sürecine destek olmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına başladı. Akademi, bu yıl planlanan programla 200 öğrenciye TYT ve AYT hazırlık desteği sunacak.

Akademinin ilk yılı ve elde edilen başarılar:

Geçtiğimiz yıl ilk kez hizmete giren TEK Genç Akademi, ilk mezunlarını 2026 YKS’ye hazırladı. Akademide eğitim gören öğrenciler farklı puan türlerinde dikkat çekici dereceler elde etti. Buna göre akademi öğrencileri; Y-EA puan türünde Türkiye 824., Y-DİL puan türünde Türkiye 1052. ve Y-SÖZ puan türünde Türkiye 6439. oldu. Bu sonuçlar, programın kuruluş yılındaki performansını ve sınav hazırlık süreçlerinde sağlanan katkıyı gösteriyor.

Yeni dönemde eğitim planı ve yerleştirme süreci:

2026-2027 eğitim yılı başında akademide, öğrencilerin akademik seviyelerini belirlemek amacıyla bir deneme sınavı uygulandı. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflar oluşturulacak ve bireysel ihtiyaçlara yönelik ders planları hazırlanacak. Akademide sunulacak eğitimler, sadece TYT ve AYT konu takibini kapsamakla kalmayacak; sınav sürecinin daha planlı ve verimli geçirilmesine yönelik strateji, zaman yönetimi ve motivasyon eğitimleri de programda yer alacak.

Kayıtlar, akademinin belirlenen 200 kişilik kontenjanı dolana kadar devam edecek. Başvuruların takibi ve sınıf yerleştirmeleri, deneme sınavı sonuçlarına göre yapılacak.

Eşitlik hedefi ve beklentiler:

TEK Genç Akademi’nin temel hedefi, ekonomik imkânları sınırlı olan öğrencilerin de özel eğitim ortamlarına erişimini sağlayarak üniversiteye hazırlık süreçlerini güçlendirmek. Belediye yetkilileri, akademide yürütülen çalışmaların gençlerin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağı ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesine destek olacağı görüşünde.

Akademinin yeni dönemdeki uygulamaları ve önceki yıl elde edilen dereceler, programın sürdürülebilirliğini ve etkisini değerlendirmek için referans niteliği taşıyor. Öğrenciler ve veliler, kontenjan bilgileri ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için akademi yetkilileriyle iletişime geçebilecek.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN TEK GENÇ AKADEMİ’DE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI.