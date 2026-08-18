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Niğdeli öğrenciler Gebze'de bilimle geleceğe yöneldi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlenen 'Bilimin İzinde, Geleceğin Peşinde' kampına 10-13 Ağustos 2026'da 38 öğrenci katıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğdeli öğrenciler Gebze'de bilimle geleceğe yöneldi

kamp hakkında:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan "Bilimin İzinde, Geleceğin Peşinde" projesi kapsamında öğrenciler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kampa katıldı.

projenin amacı:

Proje kapsamında, terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarının hedefinde olabilecek gençlerin ilgi ve enerjilerinin bilimsel ve sosyal alanlara yönlendirilmesi amaçlandı. Bu yönlendirme ile gençlerin riskli yapılanmalara karşı farkındalık kazanması ve alternatif mecralarda gelişim göstermesi hedefleniyor.

katılımcılar ve uygulama:

10-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde eğitim gören 38 öğrenci katılım sağladı. Kamp süresince öğrencilere çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi ve proje katılımcıların bilimsel ilgi alanlarına yönelmesini desteklemeyi amaçladı.

Yetkililer, benzer programların gençlerin sosyal ve akademik açıdan desteklenmesiyle güvenlik risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Projenin, öğrencilerin ilgi alanlarını olumlu kanallara yönlendirme hedefiyle sürdürüleceği bildirildi.

NİĞDELİ ÖĞRENCİLER “BİLİMİN İZİNDE, GELECEĞİN PEŞİNDE” KAMPINA KATILDI

NİĞDELİ ÖĞRENCİLER “BİLİMİN İZİNDE, GELECEĞİN PEŞİNDE” KAMPINA KATILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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