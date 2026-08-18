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Yeni eğitim yılı öncesi okul güvenliği için müdürlere kapsamlı eğitim

Coşkun Esen, rehberlik araştırma merkezleriyle iş birliğiyle yeni eğitim yılı öncesi okul müdürlerine 'güvenli okul' eğitimi verildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:40

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yeni eğitim yılı öncesi okul güvenliği için müdürlere kapsamlı eğitim

Yeni eğitim yılı öncesi 'güvenli okul' eğitimleri tamamlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında kent genelinde okul müdürlerine yönelik 'güvenli okul' eğitimlerinin tamamlandığını açıkladı. Esen, bakanlık tarafından yapılan yönetmelik değişikliğinin uygulamaya geçirilmesine yönelik hazırlıkların il düzeyinde yürütüldüğünü söyledi.

bakanlık düzenlemesi ve il uygulaması:

Esen, bakanlığın okullarda güvenliği sağlama noktasında atılacak adımlarla ilgili ciddi kararlar aldığını belirterek bu kararların ilde etkin şekilde uygulanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bakanlık tarafından bir yönetmelikte yapılan değişiklik sayesinde okullarda güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini vurguladı ve "Tüm okullarımızın, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretim sürecini devam ettirebilecek nitelikte olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Herhangi bir güvenlik problemi yaşayacağımızı doğrusu düşünmüyoruz" sözleriyle değerlendirmesini paylaştı.

rehberlik merkezleri ve hizmet içi eğitim:

Esen, rehberlik araştırma merkezleriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmaya dikkat çekti. "İlimiz genelinde beş rehberlik araştırma merkezimiz var. Onlarla bir eylem planı üzerinde çalıştık yaz boyu" diyen Esen, bu plan doğrultusunda bir hizmet içi eğitim süreci başlattıklarını ve "tüm okul müdürlerimizi güvenli okul noktasında ne tür tedbirler almaları gerektiği" konusunda yönlendirdiklerini belirtti.

Hizmet içi eğitimin geçtiğimiz hafta tamamlandığını aktaran Esen, rehberlik araştırma merkezlerinin sahadan düzenli bilgi aktardığını, bu veriler doğrultusunda hangi çalışmaların öncelikli olacağına ilişkin verilerin sürekli ortaya konduğunu söyledi. Ayrıca, okul müdürleri ve ilçe müdürleriyle birlikte sürecin etkin şekilde yönetileceğine inandığını ifade etti.

Yetkililer, bu adımlarla amacın öğrencilerin hem fiziksel güvenliğini sağlamak hem de öğrencinin kendisini güvende hissedeceği olumlu bir okul iklimi oluşturmak olduğunu belirtiyor. Eğitim dönemi başlamadan yapılan eğitimlerle, ilgili paydaşların hazırlıklı olması hedefleniyor.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNE &#039;GÜVENLİ...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNE 'GÜVENLİ OKUL' EĞİTİMİ VERİLDİĞİNİ KAYDEDEREK, "TÜM OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİ DEVAM ETTİREBİLECEK" DEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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