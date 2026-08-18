Erzurum'un sözlü hafızasını koruma çağrısı: Hanefi İspirli'den edebiyat uyarısı

Festival söyleşisinin çerçevesi:

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide şair ve yazar Muhammed Hanefi İspirli, kelimelerin taşıdığı anlamlardan edebiyatın kültürel hafızadaki yerine kadar geniş bir yelpazede konuştu. Etkinlik, edebiyata ve Erzurum'un kültürel geçmişine ilgi duyan katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Erzurum'un edebiyat mirası:

İspirli, Erzurum'un şiir ve edebiyat geleneğinin geçmişten günümüze uzanan izlerini değerlendirdi ve kentin bu birikiminin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında, Erzurum'un Osmanlı döneminde 53 divan edebiyatı şairi yetiştiğini ve bunların ancak 20'sinin divanına ulaşabildiğini belirterek bu mirasın kayıt altına alınmasının gerekliliğini vurguladı.

Yetişen şairler ve kentin rolü:

İspirli, Erzurum'da yaşayan şairlerin çok iyi şair olmalarına rağmen genellikle ancak şehir dışına çıktıklarında gündeme geldiklerine dikkat çekti. İsmail Bingöl ve Tacettin Şimşek gibi Türkiye'ye mal olmuş isimlerin yanı sıra Abdulnasır Kımışoğlu, Ziya Kibar, Vahdettin Oktay Beyazlı ve Sedat Emre gibi genç şairlerin de başarılı eserler verdiklerini aktardı. Ayrıca Erzurum dışında yaşayan şairler arasında Nurullah Genç, Şaban Abak, M. Emin Alper, Mehmet Köksal Taştan, Selami Şimşek ve Şeref Karataş'ın şiir alanında varlıklarını hissettirdiklerini belirtti.

Yapay zekâ uyarısı:

Şiir ve deneme alanındaki güncel başlıklara da değinen İspirli, dijitalleşmeyi radyasyon serpintisine benzetti ve yapay zekânın edebiyatta yarattığı sarsıntılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İspirli, ‘çok ciddiye aldığımız isimlerin bile özellikle deneme ve şiir alanında yapay zekâya yazdırdıkları metinleri şiir diye edebiyat dünyasına sunmalarından oldukça rahatsızlık duyuyorum’ ifadelerini kullandı. Yakın gelecekte şair ve yazar yetişmemesinin büyük bir kültürel tehlike olduğunu vurgulayan İspirli, ‘hele hele şairleri olmayan, yetişmeyen bir milletin düşeceği durumu düşünmek bile istemiyorum’ şeklinde uyarıda bulundu.

İspirli kimdir?:

M. Hanefi İspirli 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Eğitim hayatını memleketinde tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı alanında eğitim aldı. 1989 yılında öğretmen olarak meslek hayatına başlayan İspirli, 2004'te öğretmenlikten ayrılarak belediyecilik görevine geçti ve halen Yakutiye Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Lise yıllarından itibaren edebiyata ilgi duyan İspirli'nin şiir ve yazıları çok sayıda gazete ve dergide yayımlandı. Yaklaşık 40 yıldır şiir yazan İspirli'nin şiir, deneme ve roman türlerinde yayımlanmış eserlerinin yanı sıra Erzurum'un kültürel ve mimari değerlerini konu alan çalışmaları da bulunuyor. Ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki görevleri ile gazetecilik faaliyetlerini de sürdürmektedir.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA DEVAM EDEN FAALİYETLERDE, MUHAMMED HANEFİ İSPİRLİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÖYLEŞİDE, KELİMELERİN TAŞIDIĞI ANLAMLARDAN EDEBİYATIN KÜLTÜREL HAFIZADAKİ YERİNE, ERZURUM’UN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ ŞAİRLERDEN KENTİN KÖKLÜ EDEBİYAT BİRİKİMİNE KADAR PEK ÇOK KONU ELE ALINDI.