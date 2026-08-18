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karacabey sokaklarına inen domuz ailesi mahalleyi şaşırttı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nde 4 yavrusuyla yerleşim alanına inen yaban domuzları, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:41

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Emre Koç

karacabey sokaklarına inen domuz ailesi mahalleyi şaşırttı

mahallede yaşananlar:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi sokaklarında, bir yaban domuzu ve 4 yavrusuyla birlikte yerleşim alanına indi. Aile, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı ve özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde görüldü.

görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Sokakta dolaşan domuzları gören mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı; olay anı, birçok kişinin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kayıtlarda hayvanların sokaklarda serbestçe dolaştığı ve konteyner kenarlarında besin aradığı görülüyor.

kısa süreli ziyaretin ardından:

Bir süre mahallede dolaşan domuz ailesi daha sonra gözden kayboldu. Olay sırasında herhangi bir müdahale veya yaralanma bildirimi haberde yer almadı; görüntüler ise mahallede oluşturduğu hareketliliği yansıtıyor.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN YABAN DOMUZLARI, VATANDAŞLARIN ŞAŞKIN...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN YABAN DOMUZLARI, VATANDAŞLARIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA SOKAKLARDA DOLAŞTI. 4 YAVRUSUYLA BİRLİKTE MAHALLEYE İNEN ANNE DOMUZUN ÇÖPLERDE YİYECEK ARADIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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