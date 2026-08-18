karacabey sokaklarına inen domuz ailesi mahalleyi şaşırttı

mahallede yaşananlar:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi sokaklarında, bir yaban domuzu ve 4 yavrusuyla birlikte yerleşim alanına indi. Aile, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı ve özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde görüldü.

görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Sokakta dolaşan domuzları gören mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı; olay anı, birçok kişinin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kayıtlarda hayvanların sokaklarda serbestçe dolaştığı ve konteyner kenarlarında besin aradığı görülüyor.

kısa süreli ziyaretin ardından:

Bir süre mahallede dolaşan domuz ailesi daha sonra gözden kayboldu. Olay sırasında herhangi bir müdahale veya yaralanma bildirimi haberde yer almadı; görüntüler ise mahallede oluşturduğu hareketliliği yansıtıyor.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN YABAN DOMUZLARI, VATANDAŞLARIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA SOKAKLARDA DOLAŞTI. 4 YAVRUSUYLA BİRLİKTE MAHALLEYE İNEN ANNE DOMUZUN ÇÖPLERDE YİYECEK ARADIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.