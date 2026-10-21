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Alanya kruvaziyer sezonunda 12 bin 876 ziyaretçi ağırladı

Alanya Limanı 2026'da 10 kruvaziyerle toplam 12.876 turist ağırladı; en çok İngilizler geldi, sezon sonu ziyaretleri 20 Ekim'de tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alanya kruvaziyer sezonunda 12 bin 876 ziyaretçi ağırladı

Alanya kruvaziyer sezonunda 12 bin 876 ziyaretçi ağırladı

Antalya'nın Alanya ilçesi 2026 yılında kruvaziyer trafiğinde yoğun bir yıl geçirdi. Alanya Limanı, yıl boyunca yanaşan 10 kruvaziyer aracılığıyla toplam 12.876 yabancı turisti ağırladı.

Kruvaziyer trafiği ve ziyaretçi profili:

Limana uğrayan gemiler arasında Astoria Grande, Le Dumont d'Urville, Azamara Quest ve Marella Discovery dikkat çekti. Ziyaretçiler arasında en büyük payı İngiliz turistler alırken, Rusya, Almanya, Fransa ve ABD vatandaşları da Alanya'nın tarihi ve turistik alanlarını görme fırsatı buldu. Özellikle Marella Discovery ile gelen İngiliz yolcular haziran, ağustos ve eylül aylarında yoğunluk oluşturdu.

20 Ekim son ziyaretinin detayları:

2026 yılının son kruvaziyer hareketleri 20 Ekim tarihinde kaydedildi. Aynı gün limana yanaşan Marella Discovery ile 1.727 İngiliz ve Azamara Quest ile 673 ABD'li turist ilçeyi ziyaret etti. İki gemiyle limana gelen toplam ziyaretçi sayısı yaklaşık 2.400 olarak belirlendi.

Bu kalkışlarla birlikte Alanya Limanı'ndaki kruvaziyer sezonu kapandı; yıl boyunca kaydedilen hareketlilik ilçenin deniz ulaşımı ve turist çeşitliliğinde belirgin bir artışa işaret etti.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE 2026 YILI BOYUNCA KRUVAZİYER GEMİLERİYLE GELEN TURİST SAYISI 12 BİN...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE 2026 YILI BOYUNCA KRUVAZİYER GEMİLERİYLE GELEN TURİST SAYISI 12 BİN 876’YA ULAŞTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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