Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Antrenman raporu

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 16 Ekim’de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki çalışma, salon kademesinde yapılan kuvvet antrenmanıyla başladı ve saha bölümünde yoğun tempoda devam etti.

Saha ve kondisyon çalışmaları:

Günün ilk kısmında futbolcular salon ortamında kuvvet çalışmalarıyla mesaiye başladı. Ardından koordinasyon çalışmalarıyla saha bölümüne geçildi ve ekip, fiziksel güç ile dayanıklılığı artırmaya yönelik yüksek tempolu egzersizler gerçekleştirdi. Bu bölümün ardından oyunculara top kontrollü çalışmalara ağırlık verildi.

Taktik ve uygulama:

Çalışmanın taktik bölümünde teknik heyet, Rizespor karşılaşmasına yönelik çeşitli taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Oyuncular, belirlenen oyun planı doğrultusunda saha içi organizasyonları uyguladı ve birbirleriyle koordinasyonlarını test etti. Antrenman, çift kale müsabaka ile tamamlandı, bu bölümde takımın saha içi reaksiyonları ve oyun planı pratiğe döküldü.

Hazırlık sürecinde hem bireysel fiziki yeterlilik hem de takım taktiği ön plana çıkarıldı; teknik heyetin amacı maç günü için istenen oyunu sahaya yansıtmaya yönelik hazır olmayı sağlamak oldu.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.