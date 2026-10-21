Gürün'ün esnafıyla omuz omuza: STSO yeni dönemde yatırım ve teknoloji sözü verdi

STSO yönetimi gürün'de esnafın taleplerini dinledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve komite üyeleri, STSO Başkanı ve başkan adayı Zeki Özdemir öncülüğünde Gürün ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Toplantılarda esnafın talep ve şikayetleri tek tek dinlendi, öncelikler belirlendi ve yeni döneme ilişkin yol haritası paylaşıldı. Özdemir, oda olarak Gürün'ün yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

yeni dönem projeleri:

Başkan Özdemir, seçim öncesi sürdürülen ilçe ziyaretlerinin merkezinde ekonomik canlanmanın olduğunu belirtti. Söz konusu projelerin oda üyelerinin ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini ifade eden Özdemir, özellikle teknolojik yatırımlar ve yatırımcı taleplerinin değerlendirilmesine öncelik verileceğini söyledi. Yeni dönemde organik tarım, ürün işleme ve paketleme adımlarıyla yöresel üretimin katma değerinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Gürün'ün kente güney yönünden açılan önemli bir ticaret kapısı olduğuna işaret eden Özdemir, ilçedeki ticari faaliyetlerin hızlanması ve ticari pürüzlerin aşılması için yenilikçi çözümlerle destek verileceğini belirtti. Tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecek, turizm ve yöresel ürünlerin pazarlanması için oda olarak destek sağlanacağı ifade edildi.

turizm ve ulaşımın rolü:

Toplantıda Gürün'ün sahip olduğu doğal alanlar da gündeme geldi. Şuğul Vadisi ve Gökpınar gölü gibi cazibe merkezlerinin ziyaretçi çekme potansiyeli olduğu hatırlatıldı. Özdemir, Ankara-Sivas arası hızlı tren seferlerinin başlamasının bölgeye ulaşımı kolaylaştırdığını ve bunun Gürün turizmine olumlu yansıyacağını dile getirdi. Oda, tanıtım faaliyetleri ve turizm yatırımlarının desteklenmesi yönünde çalışmalar yapacak.

deprem sonrası yürütülen destek çalışmaları:

Özdemir konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından odanın yürüttüğü dayanışma çalışmaları hakkında bilgi verdi. STSO olarak Gürün ilçesindeki üyelerin aidat borçlarını silerek destek olduklarını, depremin ilk anından itibaren maddi ve ayni yardım süreçlerinin hızla hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca esnafın finansmana erişimi ve bürokratik engellerin azaltılması için girişimlerde bulunulduğu, oda komiteleri ve bürokrasinin seferber edildiği kaydedildi.

Program sırasında İlçe Kaymakamı Selami Alper Özkan, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Meclis Başkanı Osman Yıldırım ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde ilçenin ticari gelişimi, tarımsal üretim alanları ve turizm potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler sırasında oda komite üyeleri de aktif rol aldı; ilçe esnafının istek ve talepleri not edildi ve önceliklendirme yapıldı. STSO yönetimi, hem seçim süreci hem de sonrasında ilçeye yeni projeler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) YÖNETİMİ VE KOMİTE ÜYELERİ GÜRÜN İLÇESİNDE ESNAFLAR İLE BİR ARAYA GELDİ.