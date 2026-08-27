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Alanya'da kasaya ulaşamayan maskeli şüpheli kaçtı

Güllerpınarı Mahallesi'ndeki döviz bürosuna maskeli ve silahlı giren şüpheli kasadaki paraları isteyince arbede çıktı; iş yeri sahibi yaralandı, şüpheli kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:58

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 00:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da kasaya ulaşamayan maskeli şüpheli kaçtı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir döviz bürosunda saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, iş yeri sahibi Y.E.'nin çalıştığı sırada maskeli ve silahlı bir kişi içeri girdi. Şüpheli, kasadaki paraların kendisine verilmesini istedi. Bu talebe direnen iş yeri sahibi ile şüpheli arasında arbede çıktı.

Arbede ve kaçış:

Arbede sırasında Y.E. yüzüne aldığı darbe sonucu yaralanırken, şüpheli kasadan para alamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler döviz bürosunda detaylı inceleme ve delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

Görgü tanığının ifadesi ve şüpheli profili:

Olay anında yan dükkanda bulunan görgü tanığı Deniz Demez, içeriden gelen sesler üzerine mekâna baktığını, iş yeri sahibini yerde yatarken gördüğünü ve müdahale etmek istediğini anlattı. Demez, şüphelinin silah doğrulttuğunu, ardından kaçtığını belirtti. Tanığın aktardığına göre şüphelinin yüzü maskeliydi, eldiven takmıyordu, kendisinden biraz uzun ve genç görünüyordu.

Emniyet çalışmaları:

Polis ekipleri kaçan maskeli ve silahlı şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri mekan içinde delil ararken, emniyet yetkilileri görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İş yeri sahibinin sağlık durumu için tanık Deniz Demez ifadesinde, Y.E.'nin ekipler gelmeden önce fark edilir şekilde iyi olduğunu aktardı. Şüphelinin herhangi bir şey alamadan kaçması, saldırının bilançosunu maddi olarak sınırladı ancak soruşturma ve güvenlik kaygılarını artırdı.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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