Erzincanlı sporculardan Akdeniz Oyunları'nda çifte yarı final sevinci

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin badminton milli takımı, çiftler kategorilerinde önemli bir başarı gösterdi. Hem kadın hem de erkek çiftleri, rakiplerini 2-0'lık sonuçlarla mağlup ederek yarı finale çıktı.

maç sonuçları:

Çift kadınlarda Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, İtalya'dan Yasmine Hamza ve Gianna Stiglich Guzman çiftini 2-0 yenerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Çift erkeklerde ise Emre Sönmez ve Buğra Aktaş, İtalyan çift Matteo Massetti ve David Salutt'u aynı skorla 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

federasyonun açıklaması:

Türkiye Badminton Federasyonu yapılan paylaşımda sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti ve final yolunda başarı dileğinde bulundu.

Her iki çiftin de yarı finale yükselmesiyle Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda çiftler kategorisinde iddiasını sürdürdü.

ÇİFT KADINLARDA ERZİNCANLI MİLLİ SPORCULAR BENGİSU ERÇETİN VE NAZLICAN İNCİ, İTALYA'DAN YASMİNE HAMZA VE GİANNA STİGLİCH GUZMAN ÇİFTİNİ 2-0 MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE ÇIKTI