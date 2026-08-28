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Genç milli badmintoncular Macaristan'da 2 altın 2 bronzla döndü

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, çift kadınlar ve karışık çiftlerde toplam 2 altın ve 2 bronz kazandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç milli badmintoncular Macaristan'da 2 altın 2 bronzla döndü

Türkiye'nin madalya bilançosu:

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular, turnuvayı 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Organizasyon, genç raketlerin çift kadınlar ve karışık çiftlerdeki performansıyla dikkat çekti.

çift kadınlarda Türkiye iki madalya aldı:

Çift kadınlar finalinde Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir, İsviçreli rakiplerine karşı oynadıkları mücadeleyi 2-0 kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride partner olarak sahaya çıkan Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen çifti ise bronz madalya elde ederek podyuma çıktı.

karışık çiftlerde zafer ve bronz sevinci:

Karışık çiftlerde Erzincanlı sporcular Nisa Nur Çimen ve Gökay Göl finalde Fransız rakiplerini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada mücadele eden bir başka karışık çiftimiz, Mert Seven ve Aysu Arslan ikilisi de organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan paylaşımda, turnuvadaki başarılardan dolayı milli sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtildi. Genç sporcuların uluslararası platformda kazandığı bu sonuçlar, federasyon ve camiada memnuniyetle karşılandı.

TÜRKİYE, AVRUPA GENÇLER BADMİNTON ŞAMPİYONASI&#039;NDA 2 ALTIN, 2 BRONZ MADALYA KAZANDI

TÜRKİYE, AVRUPA GENÇLER BADMİNTON ŞAMPİYONASI'NDA 2 ALTIN, 2 BRONZ MADALYA KAZANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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