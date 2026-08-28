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Bodrum'da narkotik operasyonu: dört kişi cezaevine gönderildi

Bodrum'da düzenlenen operasyonda E.Ö., B.A., E.D. ve H.T. yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildiler.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da narkotik operasyonu: dört kişi cezaevine gönderildi

Operasyonun sonucu ve tutuklamalar

Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden dördü, adli süreç sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon detayları:

Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte E.Ö., B.A., E.D. ve H.T. isimli dört şüpheliyi yakaladı.

adli süreç ve cezaevine gönderim:

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda dört şüpheli de tutuklandı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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