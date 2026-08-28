Bodrum'da narkotik operasyonu: dört kişi cezaevine gönderildi

Operasyonun sonucu ve tutuklamalar

Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden dördü, adli süreç sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon detayları:

Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte E.Ö., B.A., E.D. ve H.T. isimli dört şüpheliyi yakaladı.

adli süreç ve cezaevine gönderim:

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda dört şüpheli de tutuklandı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI