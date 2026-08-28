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Antalya'da otel odasında hayatını kaybeden İsveç uyruklu turistin ölümü inceleniyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde kalan 47 yaşındaki İsveçli Gerd Jeanette Marita Ravantti, odasında ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da otel odasında hayatını kaybeden İsveç uyruklu turistin ölümü inceleniyor

Antalya'da otel odasında hayatını kaybeden turistin ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Şekerhane Mahallesi Müftüler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde kalan bir kadın turistin odasında ölü bulunduğu bildirildi. Olay, akşam saatlerinde otel personelinin turistten haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, otelde kalan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti (47) ile iletişim kuramayan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

inceleme ve adli süreç:

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ravantti'nin otel odasında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE OTELDE KALAN İSVEÇ UYRUKLU KADIN TURİST, ODASINDA ÖLÜ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE OTELDE KALAN İSVEÇ UYRUKLU KADIN TURİST, ODASINDA ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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