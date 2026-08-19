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Alanya'da Mahmutlar'da düzenlenen operasyonda 700 gram esrar ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

Alanya jandarmasının Mahmutlar'da düzenlediği operasyonda satışa hazır 700 gram esrar ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da Mahmutlar'da düzenlenen operasyonda 700 gram esrar ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

operasyon ve ele geçirilenler:

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada satışa hazır halde 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

şüphelilerin yakalanması ve işlemleri:

Operasyonda H.B. (22) ve H.Y. (44) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

tutuklama kararı:

Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutukladı. Kararın ardından zanlılar Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

ALANYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 700 GRAM...

ALANYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 700 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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