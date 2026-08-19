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Söke'de 77 milyon liralık yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 77 milyon TL'lik yatırımıyla Söke Aydın Caddesi'nde 1.300 m yağmur suyu hattı, 30 muayene bacası ve 90 ızgara inşa ediliyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de 77 milyon liralık yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Söke'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 77 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, Söke Aydın Caddesi'nde sürdürüyor. Proje kapsamında toplam 1.300 metre yağmur suyu menfez ve boru hattı döşenecek, ayrıca 30 muayene bacası ile 90 yağmur suyu ızgarası inşa edilecek.

Projenin kapsamı ve beklenen etkileri:

Yapılacak altyapı çalışmaları, bölgedeki yağmur suyu yönetimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeni menfez ve boru hattı ile yağmur suyu akışı düzenlenecek; muayene bacaları ve ızgaralar ise bakım, temizlik ve işletme süreçlerini kolaylaştıracak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin altyapısı daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelecek.

Belediye yetkililerinin açıklamaları:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu altyapı yatırımına verdiği önemi vurgulayarak, "Aydınımızın dört bir yanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, projelerimizi eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SÖKE AYDIN CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN 77 MİLYON TL YATIRIM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SÖKE AYDIN CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN 77 MİLYON TL YATIRIM BEDELLİ PROJE KAPSAMINDA 1300 METRE YAĞMUR SUYU HATTI, 30 MUAYENE BACASI VE 90 YAĞMUR SUYU IZGARASI YAPILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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