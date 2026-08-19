Büyükşehir enerji desteğiyle Antalya tarımında verim ve tasarruf sağlıyor

Antalya'da sulama desteği ve enerji katkısı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatifleriyle yürüttüğü çalışmalarla tarımsal üretimi destekliyor ve su yönetiminde tasarruf sağlıyor. Belediye; kapalı sistem tesisleri, tarımsal sulama borusu desteği ve güneş enerjisi santrallerinden (GES) sağlanan enerjiyle üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

kooperatiflere sağlanan altyapı ve teknik destek:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Sertaç Gökhanın verdiği bilgiye göre, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin daha verimli sulama yapabilmesi adına 2019 yılından bugüne 26 adet kapalı sistem tarımsal sulama tesisi yapılarak hizmete sunulmuştur. Tesislerimiz ile 4 bin 690 çiftçimiz 43 bin dekar alanda kapalı sistemde sulama yapabilmektedir. Ayrıca 375 tarımsal sulama kooperatifi ve muhtarlıklarımıza 644 bin 673 metre tarımsal sulama borusu desteği sağlanarak suyumuzu koruyor, vahşi sulamanın önüne geçiyoruz. Bu desteklerin yanında kooperatif ve muhtarlıklarımıza teknik destek de sağlıyoruz."

enerji desteğinin kapsamı ve ekonomik etkileri:

Belediyeye ait GES tesislerinde üretilen enerji ile 53 tarımsal sulama kooperatifinin enerji ihtiyaçlarının %85i karşılanıyor. Gökhan, 2019-2026 yılları arasında kooperatiflere ve belediye işletmelerine güncel değerlerle yaklaşık 419 milyon TL enerji desteği sağlandığını belirtti. Gökhan, "Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Büşra Özdemir’in talimatlarıyla Antalya tarımını güçlendirmeye; çiftçilerimize, üreticilerimize ve tarımsal sulama kooperatiflerimize destek sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

çiftçi deneyimleri ve maliyet düşüşü:

Demre Beymelek Sulama Kooperatifi Başkanı Ergün İnceoğlu uygulamanın sahadaki etkisini şu sözlerle anlattı: "Sondajdan başlayarak dağıtım hattımıza, havuzlara ve oradan arazilerimize kadar olan sürecin tamamında kullanılan elektrik Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor". İnceoğlu, enerji desteği sayesinde üreticilere uygun fiyatlı su ulaştırabildiklerini vurgulayarak, "Şu anda suyumuzun tonu enerji desteği sayesinde 8 TLdir. Büyükşehir Belediyemizin destekleri olmasa bu suyu 25 TL’den aşağı bir fiyata veremeyiz" dedi.

Çiftçiler de değişimi hissediyor. Kapalı sulama sisteminden faydalanan çiftçi Vedat Zorlu, uzun yıllar boyunca mazotlu tankerlerle su taşımak zorunda kaldıklarını; kapalı sistemin gelmesiyle üretim alanlarının genişlediğini ve kazançlarının arttığını aktardı. Bir diğer üretici Muhammed Karaduran ise su motorlarının sürekli çalışmasının maliyetleri yükselttiğini, Büyükşehir desteğinin bu yüksek maliyetten kurtarmada belirleyici olduğunu ve bunun ürün fiyatlarına olumlu yansıdığını söyledi.

Belediyenin sağladığı enerji ve altyapı destekleri, suyun verimli kullanımını teşvik ederek hem üreticinin maliyetini düşürüyor hem de bölge tarımında daha değerli ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SULAMA KOOPERATİFLERİ ARACILIĞI İLE ANTALYA TARIMINA VE ÜRETİCİLERE BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR. TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ENERJİ DESTEĞİ İLE SULAMA MALİYETLERİNİN EN ALT SEVİYELERDE TUTULMASINA KATKI SUNAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN YANINDA OLUYOR.