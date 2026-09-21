Dolar 48,7817 -0,06%
Euro 56,0153 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.848,59 -0,39%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,54 +1,35%
--°

Muradiye'de iki aracın çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar çevredekilerce çıkarılarak Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 22:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muradiye'de iki aracın çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı

Muradiye'de trafik kazası

Van'ın Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde saat 18.28'de meydana gelen kazada, 34 EZF 024 plakalı otomobil ile 35 KR 534 plakalı araç çarpıştı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme ve süreç:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü
images

Esnafın hızlı müdahalesi Manisa'daki kuyumcu soygun girişimini durdurdu
images

Güngören'de kontrolden çıkan otomobilin takla anı güvenlik kamerasında görüntüle...
images

Vali Aydın Baruş bakanlarla okul güvenliğini ele aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Aydın Baruş bakanlarla okul güvenliğini ele aldı

Antakya'da minibüs motorunda çıkan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Güneş adıyla yeni başlangıç: Rus vatandaşı Silifke'de müftülükte ihtida etti

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı