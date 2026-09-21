Muradiye'de iki aracın çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı

Muradiye'de trafik kazası

Van'ın Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde saat 18.28'de meydana gelen kazada, 34 EZF 024 plakalı otomobil ile 35 KR 534 plakalı araç çarpıştı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme ve süreç:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR