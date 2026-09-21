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Diyarbakır’da alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddia edilen alacak-verecek anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada üç kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır’da alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde iki grup arasında, iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya gelindi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerinde yaralanan 2 kişi hayatını kaybederken, başka bir yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi.

soruşturma:

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yetkililer olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Gelişmelerle ilgili olarak emniyet birimleri soruşturmayı derinleştiriyor; olayın kesin nedeni ve sorumluların tespiti için adli işlemler yürütülüyor.

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 ölü

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 ölü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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