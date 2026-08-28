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Albay Aslan’dan emniyete nezaket ziyareti

Jandarma Albay Fatih Aslan, yeni görevi için atandıktan sonra Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’yı makamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Albay Aslan’dan emniyete nezaket ziyareti

Albay Fatih Aslan’dan Erzincan il emniyet müdürü Zafer Baybaba’ya ziyaret

Jandarma Albay Fatih Aslan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Fakülte Genel Sekreteri olarak atanmasının ardından Erzincan’da resmi temaslarda bulundu. Ziyaret, İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşti.

Ziyaretin içeriği:

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Albay Aslan’ı makamında karşıladı. Baybaba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Aslan’ın nazik ziyaretine teşekkür etti ve yeni görevinde başarı diledi.

görüş alışverişi ve kapanış:

Karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde sürdürülen sohbetin ardından ziyaret sona erdi. Taraflar, görev değişikliklerinin hızlı uyum ve koordinasyon gerektirdiğine dikkat çekti ve ilişkilerin devam edeceğini ifade etti.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA FAKÜLTE GENEL SEKRETERİ OLARAK ATANAN BAYBURT İL...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA FAKÜLTE GENEL SEKRETERİ OLARAK ATANAN BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA ALBAY FATİH ASLAN, ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER BAYBABA'YI ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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