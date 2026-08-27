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Sevinç ve atölyelerle dolu gün: koruyucu aile festivali Erzurum'da

Erzurum'da düzenlenen 3. Koruyucu Aile Festivali'nde 55 aile ve 71 çocuk atölye, oyun ve müzikle ücretsiz etkinliklerde bir gün geçirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sevinç ve atölyelerle dolu gün: koruyucu aile festivali Erzurum'da

Erzurum'da koruyucu aile festivali coşkusu

Erzurum'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Koruyucu Aile Festivali, Olimpiyat Parkı'nda 55 koruyucu aile ile 71 çocuğu buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar atölyeler, oyunlar ve müzik eşliğinde vakit geçirdi.

Etkinlikler ve atölyeler:

Festival alanında çocuklar için çömlek yapımı, taş boyama, kukla üretimi ve ebru atölyeleri kuruldu. Ayrıca halat çekme, koltuk kapmaca, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar ile karaoke gösterileri sunuldu. Organizasyon, yaratıcı el sanatları ve oyunlarla hem eğlence hem de öğrenme imkânı sağlamayı hedefledi.

Koruyucu ailelerin deneyimi ve çağrı:

İki kız çocuğunun koruyucu ailesi olan Münteha Yiğit, etkinlikte duygularını şu sözlerle paylaştı: "İki tane kızım var, aldım. Çok memnunum. İyi ki de almışım diyorum. Benim bir tane oğlum var 32 yaşında, o İzmir’de. Şimdi dedim bir de kız alayım, iki tane de kızım oldu. Kardeş aldım ben, ayırmadık. Güzel oldu"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, koruyucu aileliğin toplumsal önemine vurgu yaptı ve tüm vatandaşları bu sorumluluğa davet etti. Aykut'un konuşmasından bazı bölümler şöyle: "Koruyucu ailelik yalnızca bir hizmet modeli olmayıp aynı zamanda sevginin, merhametin, paylaşmanın ve gönüllü sorumluluğun en güzel örneklerinden birisidir. Bu yapılan iyiliklere biz de Erzurum özelinde Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyoruz, bu noktada da destekliyoruz. Koruyucu Aile Festivali’nde istasyonlarımızda etkinlikler olarak çömlek sanatından icra edilecek ürünler söz konusu, burada çocuklarımız çömlek sanatını icra edecekler. Taş boyama var, kukla sanatını burada öğreniyorlar, burada kukla üretecekler. Ebru, hat, tezhip sanatlarımızla ilgili çalışmalarımız, atölyelerimiz var. Bunun haricinde yine çocuklarımızın eğlenmeleri için çuval oyunu, ip-halat germe ve gibi geleneksel oyunlarımız olacak, karaoke gösterimiz olacak ve toplu olarak da şunu ifade edelim: Çocuklarımız için keyifli vakit geçirecekleri bir alan ve saha oluşturacağız"

Festival kapsamında bazı koruyucu ailelere başarı belgeleri takdim edildi. Program, pasta kesiminin ardından devam eden etkinliklerle sürdü ve çocuklara yönelik faaliyetlerle gün boyu zenginleştirildi.

ERZURUM&#039;DA BU YIL 3&#039;ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KORUYUCU AİLE FESTİVALİ&#039;NDE 55 KORUYUCU AİLE İLE 71 ÇOCUK...

ERZURUM'DA BU YIL 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KORUYUCU AİLE FESTİVALİ'NDE 55 KORUYUCU AİLE İLE 71 ÇOCUK DOYASIYA EĞLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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