Kemaliye'de yangın sonrası yaşamı toparlamaya yönelik psikososyal destek

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara yönelik saha çalışması yürüttü. Ekipler, yangından etkilenen kişilerin durumunu yerinde değerlendirip gerekli destek ve yönlendirmeler hakkında bilgi verdi.

saha ziyareti ve ihtiyaç tespiti:

Çalışma kapsamında ekipler köyde ziyaretler yaparak yangından etkilenenlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde psikososyal ihtiyaçların yanı sıra barınma, temel gereksinimler ve yönlendirme talepleri tespit edildi ve kayıt altına alındı.

sürdürülen destek ve taahhütler:

Yetkililer, yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve ihtiyaçlara yönelik destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Psikososyal destek, bilgilendirme ve gerekli yönlendirmelerin öncelikli olarak sağlanacağı vurgulandı.

KEMALİYE'DEKİ YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL DESTEK