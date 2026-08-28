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Kemaliye'de yangın sonrası yaşamı toparlamaya yönelik psikososyal destek

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kışlacık köyündeki yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara psikososyal destek sağladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kemaliye'de yangın sonrası yaşamı toparlamaya yönelik psikososyal destek

Kemaliye'de yangın sonrası yaşamı toparlamaya yönelik psikososyal destek

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara yönelik saha çalışması yürüttü. Ekipler, yangından etkilenen kişilerin durumunu yerinde değerlendirip gerekli destek ve yönlendirmeler hakkında bilgi verdi.

saha ziyareti ve ihtiyaç tespiti:

Çalışma kapsamında ekipler köyde ziyaretler yaparak yangından etkilenenlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde psikososyal ihtiyaçların yanı sıra barınma, temel gereksinimler ve yönlendirme talepleri tespit edildi ve kayıt altına alındı.

sürdürülen destek ve taahhütler:

Yetkililer, yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve ihtiyaçlara yönelik destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Psikososyal destek, bilgilendirme ve gerekli yönlendirmelerin öncelikli olarak sağlanacağı vurgulandı.

KEMALİYE&#039;DEKİ YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL DESTEK

KEMALİYE'DEKİ YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL DESTEK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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