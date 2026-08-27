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Sarı kılçıkla lezzet yarışı: Tosya'da kadınların pilav müsabakası

Tosya'daki 24. Kültür ve Pirinç Festivali'nde kadınlar, coğrafi işaretli sarı kılçık pirinçle en lezzetli pilav için yarıştı; kazananlara ödül verildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarı kılçıkla lezzet yarışı: Tosya'da kadınların pilav müsabakası

Tosya'da 24. kültür ve pirinç festivali sürüyor

Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, etkinliklerin beşinci gününde de devam etti. Festival kapsamında düzenlenen ödüllü pilav yarışması, ilçenin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Yarışma, hem yerel mutfak geleneğini öne çıkardı hem de coğrafi işaretli sarı kılçık pirincinin değeri üzerine vurgu yaptı.

Pilav yarışması: lezzet ve jüri tadımı

Yarışmaya ilçede yaşayan kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, evlerinde hazırladıkları tariflerle sarı kılçık pirinci kullanarak en lezzetli pilavı ortaya koymak için ter döktü. Üçoluk Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, jüri üyeleri her tarifi tadım yaparak değerlendirdi ve lezzet, görünüm ile sunum ölçütlerine göre puan verdi.

Jüri oylamasının ardından dereceye girenlere ödüller verildi: birinciye Çiçek Dağdevren, ikinciye Yıldız Saraç ve üçüncüye Müzeyyen Dağdevren ödül takdim edildi. Derecelere göre dağıtılan para ödülleri 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 2 bin 500 TL olarak açıklandı.

Çocuk etkinlikleri: yarış ve eğlence

Festival yalnızca pilav yarışmasıyla sınırlı kalmadı; çocuklara yönelik etkinlikler de gün boyu sürdü. Katılan çocuklar bisiklet yarışlarında yarıştı, animasyon gösterileri ve diğer etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdi. Bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara ayrıca ödüller verildi ve aileler etkinlikleri ilgiyle izledi.

Festival, hem yerel üretimin tanıtımına hizmet etti hem de mahalle ve aile bağlarını güçlendiren bir buluşma zemini oluşturdu. Özellikle sarı kılçık pirincinin öne çıkarılması, bölge tarımının farkındalığını artırmayı hedefliyor.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ&#039;NE KATILAN...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ'NE KATILAN KADINLAR, İLÇENİN COĞRAFİ İŞARETLİ "SARI KILÇIK PİRİNCİNDEN EN LEZZETLİ PİLAVI YAPABİLMEK İÇİN YARIŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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