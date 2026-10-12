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Alevler kısa müdahale ile kontrol altına alındı: Gürpınar'da ev yangını

Gürpınar ilçesinin Akbulut Mahallesi'nde çıkan ev yangını, ev sahibinin 112'yi araması ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alevler kısa müdahale ile kontrol altına alındı: Gürpınar'da ev yangını

Gürpınar'da evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesi Akbulut Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki yapılara sıçramadan söndürdü. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangının nedeni ve sonrası:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili paylaşılmış başka bir detay bulunmuyor; yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

GÜRPINAR AKBULUT MAHALLESİ

GÜRPINAR AKBULUT MAHALLESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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