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Tepebaşı'nda stoklanan plastik kasaların tutuşması şehirde yoğun duman oluşturdu

Eskişehir Tepebaşı'nda Zincirlikuyu Mahallesi'nde stoklanan binlerce plastik kasa tutuştu; itfaiyenin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tepebaşı'nda stoklanan plastik kasaların tutuşması şehirde yoğun duman oluşturdu

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde açık alanda depolanan binlerce plastik kasa henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yükselen yoğun siyah duman şehrin birçok noktasından görüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü müdahaleyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması başlattı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Soğutma çalışmaları sonrasında yapılan incelemede, stoklanan kasaların büyük bir kısmının yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.

TEPEBAŞI İLÇESİNDE, AÇIK ALANDA STOKLANAN BİNLERCE PLASTİK KASANIN TUTUŞMASIYLA BAŞLAYAN YANGINDA...

TEPEBAŞI İLÇESİNDE, AÇIK ALANDA STOKLANAN BİNLERCE PLASTİK KASANIN TUTUŞMASIYLA BAŞLAYAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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