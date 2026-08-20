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Alevlerden çıkarılan kaplumbağa itfaiyenin müdahalesiyle toparlandı

Eskişehir'de çıkan arazi yangınında alevlerden kurtarılan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin suyla müdahalesiyle canlandırılarak güvenli alana alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alevlerden çıkarılan kaplumbağa itfaiyenin müdahalesiyle toparlandı

Eskişehir'de arazi yangını:

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Eğriöz ve Karaçobanpınarı mevkilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan arazi yangınına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışması:

Yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin yayıldığı alanlarda soğutma ve sınırlandırma işlemi gerçekleştirdi. Yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında çevredeki canlılara yönelik tarama da yapıldı.

Kaplumbağanın kurtarılması ve müdahale:

Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri, alevlerin ortasında mahsur kalan bir kaplumbağa fark etti. Ekipler hayvanı güvenli bir alana çıkararak üzerini su ile yıkadı; bu müdahale hayvanın kendine gelmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı ve ekiplerin hızlı müdahalesi dikkat çekti.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÇIKAN ARAZİ YANGINI ESNASINDA ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILAN KAPLUMBAĞA, İTFAİYE...

ESKİŞEHİR'DE ÇIKAN ARAZİ YANGINI ESNASINDA ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILAN KAPLUMBAĞA, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SU İLE YIKANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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