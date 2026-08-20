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eskişehir çevre yolunda otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir Çevre Yolu'nda Bursa yönünde giden 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı; araç küle döndü, 3 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:42

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

eskişehir çevre yolunda otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı

Çevre yolunda seyir halindeki araç alev aldı

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde ilerleyen bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Olayda 34 TF 7154 plakalı araç kullanılamaz hale geldi ve alevler yol kenarındaki kuru otlara sıçradı.

yangının seyri:

Yangın, aracın hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler hızla yayılarak aracın büyük bölümünü etkiledi; yangın sonucu otomobil adeta küle döndü. Yol kenarındaki kuru otların tutuşması nedeniyle yangının çevreye sıçrama riski oluştu.

müdahale ve yaralılar:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittikleri ve durumu ciddi olmadığı bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Olay yerinde başlatılan soruşturmada yangının kaynağı ve yangının yayılma şekli değerlendirilecek.

OTOMOBİL KULLANILAMAYACAK DURUMA GELDİ

OTOMOBİL KULLANILAMAYACAK DURUMA GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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