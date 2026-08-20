Çiğli belediyesi otoparkında makam aracına ateş: şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı

Saldırı anı ve ilk müdahale:

İzmir'in Çiğli ilçesinde, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta yaşanan olayda, 21 yaşındaki K.S. çalıntı olduğu belirtilen bir motosikletle binaya gelerek, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş etti.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheliye belediye güvenlik personeli anında müdahale etti ve şüpheli otoparkta durduruldu.

Emniyet müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polis ekipleri kısa sürede geldi ve şüpheli K.S. suç aleti tabanca ile birlikte teslim alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

K.S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın görüntüleri ve silahın kaynağı soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

Güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesi, olası daha büyük bir zarar oluşmasını engelledi.

İzmir'de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı anı kamerada