Eski mensubun beyanı: yapılanmada sindirme, tehdit ve koordineli sosyal medya kampanyası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren ifadede, yaklaşık 25 yıl boyunca yapının içinde görev yaptığı belirtilen Mürsel Güler birçok iddiada bulundu. Güler, zaman içinde yapı içindeki uygulamaları eleştirdiğini, bunun üzerine hem lider konumundaki Alparslan Kuytul hem de eşi Semra Kuytul tarafından kendisine karşı tavır alındığını öne sürdü.

Güler’in iddiaları:

Güler ifadesinde, eleştirileri doğrudan Alparslan Kuytul ile paylaştığını ve sonrasında itibarsızlaştırma girişimlerinin başladığını belirtti. Yapıdaki siyasi söylemlerin sertleştiğini, hükümet yetkilileri, valiler, belediye başkanları, müftüler ve farklı dini gruplara yönelik kullanılan dilin olumsuz etkileri olduğunu savundu.

Semra Kuytul’a ilişkin iddialarda, bazı toplantı ve yayınlarda eleştirel isimlere yönelik tehditlerin kullanıldığı öne sürüldü. Güler, Semra Kuytul’un bir toplantıda "Biz fitnecilerin ayağını kestik, Alparslan Hocam gelse kafalarını keser" şeklinde sözler sarf ettiğini; başka bir konuşmada ise eleştirenlerin "ağzının üstüne yumruk çakılması" gerektiğinin ifade edildiğini ileri sürdü.

Sosyal medya yayınlarında ismiyle hedef gösterildiğini iddia eden Güler, hakkında "karaktersiz", "terbiyesiz", "karakteri bozuk" ve "ajan" gibi ifadeler kullanıldığını belirtti. Bu tür söylemlerin yapı içinde eleştirenleri yıldırmak ve itibarlarını zedelemek amacı taşıdığını savundu.

sosyal medya, baskı ve hedef gösterme iddiaları:

Güler, kendisi ve ailesine yönelik özel hayat ve onuruyla ilgili tehditlerin yapıldığını; Semra Kuytul’un "Hocam senin ne sırlarını biliyor, hocam bir konuşursa görürsün" gibi ifadeler kullandığını iddia etti. Ardından Alparslan Kuytul tarafından da ailenin şerefiyle ilgili bildiklerinin olduğuna dair sözler söylendiğini ileri sürdü ve bu söylemleri şantaj ile susturma girişimi olarak değerlendirdi.

Topluluk içindeki baskıya dair örnekler veren Güler, kendisine "Biz hayattayken kimse hocamıza saygısızlık yapamaz, yüzünüze tükürürüz" şeklinde tehditler yöneltildiğini belirtti. Aynı yöntemin siyasi konularda farklı düşünen diğer mensuplara da uygulandığını, kişilerin topluluk önünde baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu.

Güler, sosyal medya faaliyetlerine dair önemli iddialar da sundu. Hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar düzenlendiğini, Alparslan Kuytul tarafından "2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak" talimatı verildiğini ve bu süreçte çok sayıda hakaret ile tehdit içerikli paylaşım yapıldığını öne sürdü.

ikna toplantıları, video baskısı ve hesap iddiaları:

Güler, Adana'da düzenlenen ve farklı şehirlerde ile yurt dışında da takipçilerin toplandığını iddia ettiği toplantılardan söz ederek yaklaşık 8,5 saat süren bir yayın yapıldığını; bu toplantılarda kendisinin hedef gösterildiğini belirtti. Yapıdan ayrılan veya liderle sorun yaşayan kişilere karşı mensuplara video çektirildiğini, bu videolarda ne söyleyeceklerinin önceden anlatıldığını iddia etti.

Eski mensup Hasan Koyuncu ve Koray Sarısaçlı örnekleri verilirken, bu kişilerin manevi baskı altında video çekmeye zorlandığı, çekmek istemeyenlerin ise yapıdan uzaklaştırıldığı veya görevlerini kaybetme korkusuyla videolara katılmak zorunda bırakıldığı öne sürüldü. Güler, söz konusu itibarsızlaştırma videolarının doğrudan Alparslan Kuytul tarafından organize edildiğini ve "Kimin ne konuşacağını, ne anlatacağını dahi Alparslan Kuytul belirlemektedir" ifadelerini dosyaya sunduğunu belirtti.

Ayrıca Güler, "Furkan Duruşu", "Furkan Harekatı Gündem" ve "Davet Meydanı" gibi sosyal medya hesaplarının kampanyalarda kullanıldığını, bu hesapların yakın çevre tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Dosyaya sunduğu mesajlaşmalarda İsmail Ataş isminde bir mensubun ayrılanlar hakkında mizahi ve aşağılayıcı videolar hazırlamakla görevlendirildiğine ilişkin kayıtlar olduğunu belirtti ve videoların "manipüle edilmesi ve algı oluşturulması" amacına hizmet ettiğini öne sürdü.

şikâyet ve güvenlik talebi:

Güler, ifadesinin sonunda Alparslan Kuytul, Semra Kuytul ve isimlerini verdiği bazı yapı mensupları ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden şikâyette bulunduğunu bildirdi. Kendisinin veya ailesinin başına gelecek olası bir olayda sorumluluğun Alparslan Kuytul’da aranmasını istediğini ve can güvenliği sağlanması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Güler’in beyanları ile dosyaya sunduğunu belirttiği sosyal medya kayıtları ve diğer materyallerin adli makamlarca değerlendirildiği belirtildi.

MÜRSEL GÜLER