Bakan Bolat: sanayinin yükselişi Türkiye'yi dünya liginde üst sıralara taşıdı

Bilecik ziyaretinde ekonomi ve sanayi vurgusu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik programı kapsamında Bozüyük, il başkanlığı ve valilik ziyaretlerinin ardından kent ve bölge ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Türkiye'nin sanayi, ihracat ve istihdamı merkezli performansına dikkat çekerek, son dönemde kaydedilen artışların hem üretime hem de vatandaşın yaşam standartlarına yansıdığını ifade etti.

ekonomik göstergelerdeki değişim ve ihracat rakamları:

Bolat, hükümet döneminde sağlanan ilerlemelere işaret ederek enflasyonla mücadelenin sonucunda oranların yüksek seviyelerden gerilediğini ve büyümenin global durgunluğa rağmen sürdüğünü söyledi. Açıklamasında, son 3 yılda 25 milyar dolar mal ihracat artışı ve 43 milyar dolar hizmet ihracatı artışı sağlandığını belirtti. Ayrıca Bakan, son ay verileriyle yıllık ihracatın toplamda 401 milyar dolar seviyesine çıkarıldığını aktardı.

Vatandaşların gelir ve istihdamına ilişkin verdiği sayılarda da çarpıcı artışlar yer aldı: Bakan Bolat, milli gelir ve kişi başı gelirin döviz bazında yükseldiğini, yaklaşık 12 milyon kişinin yeni iş sahibi olduğunu, istihdamın 21 milyondan 32 milyon 700 bine çıktığını söyledi. Ayrıca aylık bazda 36 milyar dolar mal ve 14 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 50 milyar dolar ihracatın kaydedildiğini ifade etti.

sanayinin konumu ve sektörlerdeki dönüşüm:

Bakan Bolat, sanayinin yapısal dönüşümüne ve katma değerli üretimdeki artışa dikkat çekti. Türkiye'nin birçok sektörde dünya liginde ilk 10 arasına girme başarısı gösterdiğini belirten Bolat, teknolojideki ilerlemeyle birlikte Türk mallarının kalite ve teknoloji sembolü haline geldiğini söyledi. Tarım ürünlerinde lezzet ve güven, hizmet sektöründe Türkiye eşdeğeri olma iddiası öne çıktı.

Öne çıkan sektörler arasında havacılık, lojistik, kara taşımacılığı, gemi yapımı, makine üretimi, otomotiv, savunma sanayi, inşaat malzemeleri ile seramik, cam, porselen, mermer ve granit gibi taş-toprak temelli üretimler sayıldı. Bakan, bu alanlardaki firmaların marka ve kalite anlamında uluslararası itibar kazandığını vurguladı.

Bolat, yatırımların kapsamını da anlattı; sayıları 100'ü aşan teknoparklar ile 450'ye ulaşan organize sanayi bölgeleri ve organize tarım bölgelerinin bu başarılarda rol oynadığını belirtti. Bölgede devam eden çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı liderliğinde dönemi başarıyla yönettiğini söyleyerek, milli gelirin sıralamasının 21'inciden 16'ncıya yükseldiğini, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomi konumunda olunduğunu aktardı.

Konuşmasını siyasi yönelim ve birlik çağrısıyla tamamlayan Bolat, partilerine katılımların arttığını, AK Parti saflarının sıklaştığını ve Cumhur İttifakı ile hükümetin ülkenin güvenliğini sağladığını kaydetti. Bakan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edileceğini belirtti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANLIĞINI ZİYARETİNDE KONUŞTU