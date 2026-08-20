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Minik eller tohumdan pazara: çocuklar ürettiklerini hasat etti

Erzurum'da TÜBİTAK 4004 destekli projede 30 çocuk toprakla buluşup domates, patates, salatalık ve biber yetiştirip hasat etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 19:11

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik eller tohumdan pazara: çocuklar ürettiklerini hasat etti

Minik üreticiler toprakla tanıştı:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü paydaşlığında Bilim Erzurum tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004 destekli Bilimle Üreten, Pazarla Büyüyen Eller projesi kapsamında 30 çocuk, bilim, doğa ve üretimle buluştu.

Hasat ve öğrenme deneyimi:

Projede çocuklar, kendi elleriyle yetiştirdikleri domates, patates, salatalık ve biber ürünlerinin hasadını gerçekleştirdi. Toprakla bire bir kurdukları temas sayesinde üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimleyen minikler, emeğin ve sabrın karşılığını görmenin sevincini yaşadı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların yaşayarak ve üreterek öğrenmesinin önemine vurgu yaparak projenin özgüven, merak ve sorumluluk gelişimine katkı sağladığını belirtti. Aykut, projenin kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ettiklerini ifade etti.

Üretimden pazarlamaya eğitim:

Bilim Erzurum eğitmeni Kübra Demir, proje kapsamında çocuklara sadece tarımsal üretim değil aynı zamanda finansal okuryazarlık ve pazarlama eğitimleri de verildiğini belirtti. Amaç, bir ürünün yetiştirilmesinden hasadına ve pazarlanmasına kadar geçen süreci yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktı.

Üretim eğitimleri ile finansal ve pazarlama bilgilerinin birlikte verilmesi, çocukların emeklerinin ekonomik boyutunu anlamasına yardımcı oldu. Projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edilerek benzer çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

ÇOCUKLAR, KENDİ ELLERİYLE YETİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ TOPLAMANIN VE EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMANIN...

ÇOCUKLAR, KENDİ ELLERİYLE YETİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ TOPLAMANIN VE EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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