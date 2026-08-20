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Serdivan'da üvey oğlunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden baba toprağa verildi

Sakarya Serdivan'da 15 yaşındaki üvey oğlu tarafından boynundan vurulan 45 yaşındaki Aziz Dönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli yakalandı ve Dönmez toprağa verildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serdivan'da üvey oğlunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden baba toprağa verildi

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir binanın teras katındaki yatak odasında 15 yaşındaki üvey oğlu A.Y.F. tarafından boynundan silahla vurulan Aziz Dönmez (45) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dönmez, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; soruşturma sürüyor. Haberde yer alan bilgilere göre Dönmez, 20 gün önce anne ile evlenmişti.

Tabut başında son vedâ:

Hayatını kaybeden Aziz Dönmez için Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Dönmez, kılınan namazın ardından Kazımpaşa Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca Dönmez'in 31 Temmuz'da düzenlenen törenle dünyaevine girdiği bilgisi paylaşıldı.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 15 YAŞINDAKİ ÜVEY OĞLU TARAFINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN BABA...

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 15 YAŞINDAKİ ÜVEY OĞLU TARAFINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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