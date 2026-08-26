Erzurumspor FK antrenmanda taktik ve kondisyona ağırlık verdi

çalışmanın içeriği:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, kulüp tesislerinde teknik ekip gözetiminde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta idaresindeki çalışmada futbolcular öncelikle ısınma hareketleri yaptı, ardından taktik varyasyonlar ve kondisyon çalışmaları üzerinde yoğunlaşıldı.

Antrenmanda dikkat çeken detaylardan biri, yeni transfer olan Fildişi Sahilli forvet İbrahim Yalatif Diabate'nin takımla birlikte ilk kez saha çalışmalarına katılması oldu. Diabate'nin antrenmana katılımı, hücum hattında teknik ekip için alternatif yaratma amacını güçlendirdi.

yolculuk ve maç öncesi son prova:

Mavi-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçı öncesindeki son çalışmasını maç günü öncesi Ankara'da gerçekleştirecek. Takım, sabah saat 09.00'da hava yoluyla Ankara'ya hareket edecek ve burada yapılacak ter idmanı ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Teknik ekipten gelen bilgilere göre, Dadaşlar’da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor, kadro tam hazır durumda.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. YENİ TRANSFER IBRAHİM YALATİF DİABATE TAKIMLA BİRLİKTE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI.