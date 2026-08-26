Beşiktaş, Nilüfer'i 38-32 yenip kupayı kazandı

Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 19-17 önde kapattı; ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar müsabakadan altı farklı galip ayrıldı.

maçın gidişatı:

Maçın ilk bölümünde iki takım da skorda yakın bir mücadele sergiledi. Beşiktaş, devreye 19-17 üstün girerken ikinci yarıda savunma ve hücumdaki ritmini sürdürdü. Nilüfer Belediyespor, özellikle Charalampos ve Reza ile skor üretti; ancak Beşiktaş'ın tempo kontrolü ve gol dağılımı farkın açılmasına engel olmadı.

öne çıkan oyuncular ve olaylar:

Beşiktaş'ta maçın oyuncusu seçilen Bogdan Radivojevic takımına 11 gol kazandırdı. Takımın diğer skor katkıları şöyle gerçekleşti: Erwin 5, Egehan 4, Eyüp 4, Ismael 4, Sadık 3, Pavlovic 3, Harun 2, Batu 1, Alperen 1.

Nilüfer Belediyespor cephesinde Charalampos 7, Reza 6, Sesic 5 ile katkı verdi. Diğer isimler; Onur 3, Mohamed 3, Barış 3, Mehmet 2, Tolga 1, Ömür 1, Emre 1 olarak kaydedildi. Maçta Nilüfer'den Tolga'ya kırmızı kart gösterildi.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende kupa Beşiktaş'a verildi ve şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ, NİLÜFER BELEDİYESPOR'U 38-32 MAĞLUP ETTİ.