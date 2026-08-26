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Beşiktaş, Nilüfer'i 38-32 yenip kupayı kazandı

Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu; Bogdan Radivojevic maçın oyuncusu seçildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş, Nilüfer'i 38-32 yenip kupayı kazandı

Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 19-17 önde kapattı; ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar müsabakadan altı farklı galip ayrıldı.

maçın gidişatı:

Maçın ilk bölümünde iki takım da skorda yakın bir mücadele sergiledi. Beşiktaş, devreye 19-17 üstün girerken ikinci yarıda savunma ve hücumdaki ritmini sürdürdü. Nilüfer Belediyespor, özellikle Charalampos ve Reza ile skor üretti; ancak Beşiktaş'ın tempo kontrolü ve gol dağılımı farkın açılmasına engel olmadı.

öne çıkan oyuncular ve olaylar:

Beşiktaş'ta maçın oyuncusu seçilen Bogdan Radivojevic takımına 11 gol kazandırdı. Takımın diğer skor katkıları şöyle gerçekleşti: Erwin 5, Egehan 4, Eyüp 4, Ismael 4, Sadık 3, Pavlovic 3, Harun 2, Batu 1, Alperen 1.

Nilüfer Belediyespor cephesinde Charalampos 7, Reza 6, Sesic 5 ile katkı verdi. Diğer isimler; Onur 3, Mohamed 3, Barış 3, Mehmet 2, Tolga 1, Ömür 1, Emre 1 olarak kaydedildi. Maçta Nilüfer'den Tolga'ya kırmızı kart gösterildi.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende kupa Beşiktaş'a verildi ve şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI&#039;NDA BEŞİKTAŞ, NİLÜFER BELEDİYESPOR&#039;U 38-32 MAĞLUP ETTİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ, NİLÜFER BELEDİYESPOR'U 38-32 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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