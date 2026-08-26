Sarı-kırmızılılar Göztepe sınavı öncesi taktik prova yaptı

Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bir idman daha gerçekleştirdi. Seansı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti ve takım saha çalışmalarıyla günü tamamladı.

idman içeriği:

Çalışma, oyuncuların sahaya ısınması için yapılan topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman; pas kontrolü, hızlı oyun kurma ve iletişim üzerine odaklandı. Antrenman, teknik ekibin yönlendirdiği taktiksel çalışmalarla sonlandırıldı.

gelecek program:

Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GÖZTEPE İLE YAPACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.