Tekirdağ'da 598 hanenin yaşamına dokunan medikal destek

medikal destek programı sürüyor:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik medikal yardımını sürdürüyor. Dr. Candan Yüceer'in Nisan 2024'te göreve başlamasından bu yana toplam 598 haneye destek sağlandı.

ulaştırılan malzemeler ve hizmetler:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan dağıtımlarda akülü ve manuel tekerlekli sandalye, hasta karyolası, havalı hasta yatağı, hasta ve yetişkin bezleri ile çeşitli medikal malzemeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Belediye ayrıca tekerlekli sandalye bakım ve onarım hizmeti ile akülü sandalyelerin kullanılamayan akülerinin yenilenmesine de destek veriyor.

başvuru ve erişim yöntemleri:

Yardım taleplerinde bulunmak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden ya da social.tekirdag.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Başvuruların değerlendirilmesi ve teslimat süreçleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK MEDİKAL MALZEME DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. DR. CANDAN YÜCEER’İN NİSAN 2024’TE GÖREVE BAŞLAMASINDAN BU YANA 598 HANEYE MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ SAĞLANDI.