Didim'de pamukta zararlı baskısı tespit edilmedi

Didim'de pamuk tarlalarında son kontrol sonuçları

Aydın’ın Didim ilçesindeki pamuk üretim alanlarında Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha incelemelerinde zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı bildirildi. Yapılan değerlendirmede, ürün verimini ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek düzeyde bir zararlı baskısı tespit edilmedi.

kontroller nasıl gerçekleştirildi:

Ekipler haftalık program çerçevesinde tarlalardaki tuzakları ve bitki örneklerini tek tek inceledi. İncelemeler sırasında tuzak verileri ile bitki gözlemleri karşılaştırılarak olası riskler değerlendirildi. Sahadaki uygulamalar, erken uyarı amaçlı izleme ve tespit protokollerine uygun şekilde yürütüldü.

izleme ve üreticilere yönelik bilgilendirme:

Saha çalışmaları sırasında ekipler, üreticilerle bir araya gelerek pamuk alanlarında yapılması gereken rutin kontroller, zararlı tespitinde izlenecek adımlar ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı. Yetkililer, sezon boyunca düzenli arazi kontrollerinin devam edeceğini ve muhtemel zararlı yoğunluklarının erken tespitine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDEKİ PAMUK ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFTALIK TUZAK VE BİTKİ KONTROLLERİNDE ZARARLI YOĞUNLUĞUNA RASTLANMADI.