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Canlı yayındaki bıçaklama davasında sanık yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi

Bursa'da TikTok canlı yayınında tartıştığı kadını çeşitli yerlerinden bıçaklamakla suçlanan sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Canlı yayındaki bıçaklama davasında sanık yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi

Bursa'da TikTok canlı yayınındaki saldırı mahkemeye taşındı

Olay, 21 Nisan'da Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Merve A. ile tartıştığı sırada canlı yayında olan Gülcan Ö., karşılıklı sözlü tartışmanın ardından yaralandı. Soruşturmada, şüphelinin yayını kesmeden elindeki telefonu bırakmadığı ve saldırı anında yayın üzerinden tehditler savurduğu öne sürüldü.

Olayın ayrıntıları:

İddialara göre tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü; şüpheli önce darp edip yere düşürdüğü kadına elindeki kesici aletle saldırdı. Yaralanan Gülcan Ö., göğüs, yüz ve kulak bölgesinden yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı delil olarak muhafaza altına aldı ve şüpheli Merve A. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve buna karşılık verdiğini iddia ettiği kaydedildi.

Duruşma, talepler ve mahkeme kararı:

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Merve A. ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık duruşmada üzgün ve pişman olduğunu belirterek tahliye talep etti; ayrıca sağlık gerekçesi öne sürerek '6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum' dedi.

Sanık avukatı, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini, müvekkilinin pişman olduğunu ve hastane raporları ile hamilelik gibi sağlık koşullarının dikkate alınmasını talep etti. Avukat ayrıca müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu bulunduğunu belirtti ve sağlık kurulu raporlarının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Diğer yandan, olayda yaralanan Gülcan Ö., duruşmada sanığın kendisini tahrik etmediğini öne sürerek tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme hakiminin kararıyla, sanık hakkında adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye kararı verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Dosyanın bundan sonraki seyrinde delillerin değerlendirilmesi ile ek bilirkişi ya da sağlık raporlarının talep edilmesi bekleniyor.

ŞÜPHELİ BÖYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI (ARŞİV)

ŞÜPHELİ BÖYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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