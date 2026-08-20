Sultangazi'de sokak kedilerinin bakımı komşuları karşı karşıya getirdi

Sultangazi'de yaşanan anlaşmazlık

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, sokakta bulunan çok sayıda yavru kedi ve yerlere dökülen mamaların oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle önceki gün bir kişi yetkililere başvurdu.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre rahatsız olan kişi, mamaların yol açtığı kötü koku ve çevre kirliliği gerekçesiyle kedilerin barınağa götürülmesi için ekipleri aradı. Bu talebe karşı çıkan iki kadın komşu ile şikayetçi arasında sokakta sözlü tartışma çıktı. Yaşananların bir bölümü cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Komşuluk ilişkileri ve çözüm arayışı:

Görüntülerde tarafların sokakta karşılıklı tartıştığı anlar yer alıyor. Olay, sokak hayvanlarının beslenmesi ile kamu temizliği ve yaşam alanı düzeni arasındaki hassas dengeleri gündeme taşıdı. Komşular arasındaki benzer anlaşmazlıklar, çoğu zaman çözüm için aracı kurumlara veya yerel yönetimlere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Yaşanan tartışma, hem hayvan bakımına yönelik bireysel yaklaşımlar hem de toplumsal düzenlemelerin önemi konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koydu. Olayla ilgili olarak taraflardan veya yetkililerden yeni bir açıklama yapılmadı.

Sultangazi’de 'yavru kedi' tartışması