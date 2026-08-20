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Aydın'da üreticiler 17 ilçede tarım gündemini paylaşacak

21 Ağustos 2026'de Aydın'ın 17 ilçesinde yapılacak Cuma Buluşmaları ve Çiftçi Toplantıları, incirden yangın önlemlerine kadar üreticileri bilgilendirecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da üreticiler 17 ilçede tarım gündemini paylaşacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda saha toplantıları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Cuma Buluşmaları ve Çiftçi Toplantıları ile kentteki üreticiler, tarımsal üretime ilişkin ihtiyaç ve taleplerini doğrudan paylaşma fırsatı bulacak. Etkinlikler, kentin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve yerel üretimin güncel gündemi masaya yatırılacak.

Toplantılarda özellikle yaklaşan incir hasadı, ürünlerin kurutulması ve depolanması ile ürün kalitesinin korunması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanında bölgesel ve yöresel ürünler kapsamında zeytin, kestane, pamuk ve hayvancılık konularında da bilgilendirmeler yapılacak; üreticilerin öncelikli sorunları ile çözüm önerileri tartışılacak.

İncir hasadı ve kalite korunması:

İncir üretiminin yoğun olduğu Aydın'da toplantıların öne çıkan gündem maddesi, 2026/1 Sayılı İncir Tebliği çerçevesinde yürütülecek bilgilendirmeler olacak. Yetkililer, üreticilere incir hasadı, kurutulması ve depolanması süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususları aktaracak; ürün kalitesinin korunması ve uygun şartlarda değerlendirilmesine yönelik uygulamalı ve teorik bilgiler paylaşılacak.

Toplantıların işleyişi ve katılım:

21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te başlayacak buluşmalara, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller katılacak ve üreticilerle bire bir iletişim kurulacak. Etkinlikler, üreticilerin ihtiyaç ve taleplerinin dinlenmesi, karşılıklı görüş alışverişi ile güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlarını taşıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede üretim yapan tüm çiftçileri 21 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Cuma Buluşmaları ve Çiftçi Toplantıları'na davet etti. Toplantılar, yerel tarım politikalarının saha düzeyinde uygulanması ve üreticilerin pratik sorunlarına çözüm arayışları açısından önem taşıyor.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, KENTİN 17 İLÇESİNDE ÜRETİCİLERİN TARIMSAL...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, KENTİN 17 İLÇESİNDE ÜRETİCİLERİN TARIMSAL ÜRETİME İLİŞKİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİN ELE ALINACAĞI "CUMA BULUŞMALARI VE ÇİFTÇİ TOPLANTILARI" GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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