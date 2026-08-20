Didim'de park ve sahil alanları yeni sezona hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelindeki park, yeşil alan ve sahil bölgelerinde bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların amacı, halkın ortak kullanımındaki yaşam alanlarının daha düzenli, bakımlı ve estetik görünmesini sağlamak olarak belirtiliyor.

Ekipler özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan sahil ve yürüyüş alanlarında öncelikli olmak üzere kent genelinde çim ve yabani ot temizliği, bitki bakımı ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Farklı mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ortak kullanım alanlarının işlevselliğini ve görünümünü iyileştirmeye odaklanıyor.

saha uygulamaları ve öncelikler:

Bakım programı kapsamında yürüyüş yolları ve çevresindeki bitki dokusunun düzenli görünümü korunuyor; sahil bölgelerindeki uygulamalar ise yeşil alanların sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik planlanıyor. Çalışmalar sırasında kent estetiğinin korunmasına ayrıca özen gösteriliyor ve halkın güvenli, rahat kullanımına uygun düzenlemeler öncelik alınıyor.

Belediye ekipleri, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda düzenli aralıklarla kontroller yaparak gerekli bakım ve temizleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu süreçte peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bitki çeşitliliğinin korunması ve sulama düzenlemelerine dikkat ediliyor.

başkanın mesajı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise kentteki yeşil alanların korunması ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Didim’in her noktasının bakımlı, temiz ve güzel görünmesi için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı park, yeşil alan ve sahil bölgelerinde düzenli bakım yapıyor, kentimizin doğal güzelliğini korumaya özen gösteriyoruz. Daha yeşil ve daha güzel bir Didim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yetkililer, çalışmaların planlı ve ihtiyaç temelli devam edeceğini, vatandaşların da ortak kullanım alanlarının korunmasına yönelik duyarlı davranmalarını beklediklerini belirtiyor.

DİDİM BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ PARK, YEŞİL ALAN VE SAHİL BÖLGELERİNDE BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.