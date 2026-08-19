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Alkayış'tan Adıyaman'da adalet altyapısına öncelik

AK Parti'li Mustafa Alkayış, Adıyaman'da yeni atanan adli yöneticileri ziyaret ederek kentin adalet altyapısının güçlendirilmesine dikkat çekti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alkayış'tan Adıyaman'da adalet altyapısına öncelik

ziyaretlerin kapsamı ve katılımcılar:

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Adliyesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Alkayış, Adıyaman Ağır Ceza Başkanı Bedri Aydoğan ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek'i makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlere AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Kadın Kolları Başkanı İlknur Tel Altıngök ve teşkilat mensupları eşlik etti. Heyet, adli kurum temsilcileriyle bir araya gelerek hem tanışma hem de koordinasyon amaçlı görüşmeler gerçekleştirdi.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Alkayış ve beraberindekiler, görüşmelerde Adıyaman'da yürütülen adalet hizmetlerinin niteliği, devam eden yatırımlar ve kentin adalet altyapısının güçlendirilmesine yönelik planları değerlendirdi. Heyet, vatandaşın adalete erişiminin kolaylaştırılmasını öncelikli hedef olarak vurguladı.

Görüşmelerde özellikle Besni Adalet Sarayı, Adıyaman İdare Mahkemesi Ek Hizmet Binası, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ve Tarım Mükemmeliyet Merkezi gibi projelerin adalet hizmetlerinin fiziki ve kurumsal kapasitesini arttırdığı kaydedildi. Bu yatırımların şehirdeki hukuki işlemlerin etkinliğine katkı sağladığına dikkat çekildi.

gelecek planları ve iş birliği:

Alkayış, açıklamasında depremin ardından yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarının adalet hizmetlerini de kapsadığını belirtti. Depremin ardından şehrimizi her alanda yeniden ayağa kaldırırken adalet hizmetlerimizi de aynı anlayışla güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı ve modern, güvenli, vatandaş ihtiyaçlarına cevap veren adalet yapılarıyla adalete erişimin hızlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Milletvekili Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Adalet Bakanlığı ile iş birliği içinde Adıyaman'ın ihtiyaçlarının takip edileceğini, mevcut yatırımların üzerine yenilerinin eklenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Ziyaretlerin sonunda Alkayış, Bedri Aydoğan ve Özgür Celbek'e nazik ev sahiplikleri için teşekkür ederek yeni görevlerinin Adıyaman ve kent sakinleri için hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN AĞIR CEZA...

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN AĞIR CEZA BAŞKANI BEDRİ AYDOĞAN İLE ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖZGÜR CELBEK’İ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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