Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Sırbistan'ın seçim takvimi netleşiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yapılacak erken parlamento seçimleri için olası tarihleri ilk kez açıkladı. Vucic, Radyo Televizyon programında yaptığı açıklamada, seçimlerin 18 veya 25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini ve kesin tarihin birkaç gün içinde duyurulacağını söyledi.

vucic'in açıklamaları:

Vucic, kurucuları arasında bulunduğu Sırp İlerleme Partisi (SNS) için parlamentoda çoğunluğu elde etmenin hedeflendiğini vurguladı. Seçimlerin ardından ortaya çıkacak sonucun halkın iradesine bağlı olacağını belirten Vucic, demokratik sürecin önemine dikkat çekti: "Demokratik seçimler bizim için hayati öneme sahip. Nihai ve en yüce hakem, halktır."

Ayrıca Vucic, daha önce kampanya süresinin 45 ila 60 gün arasında olacağını duyurmuştu; bu takvim doğrultusunda kesin seçim tarihinin yakın zamanda ilan edileceğini yineledi.

parlamento sonrası cumhurbaşkanlığı süreci:

Vucic, ikinci cumhurbaşkanlığı döneminin süresinin önümüzdeki yıl Mayıs ayında sona ereceğini ve parlamento seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını söyledi. Muhtemel tarihler olarak Aralık, Ocak ya da Şubat başı işaret edildi. Anayasa gereği üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olamayacak olan Vucic, haziran ayında istifa ederek başbakanlığa aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı.

siyasi zemin ve geçmiş olayların etkisi:

Vucic'in liderliğinin yakın geçmişte en büyük sınavlarından biri, 2024'te Novi Sad tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Bu trajik olay, hükümete karşı başlayan ve yaklaşık iki yıl süren protestoları yeniden canlandırdı; Vucic ve desteklediği hükümet, istifa çağrılarıyla karşılaştı. Bu bağlam, yaklaşan seçimlerin siyasi atmosferini ve halkın değerlendirmesini belirleyecek önemli bir parametre olarak öne çıkıyor.

Vucic ve SNS'nin, parlamentoda çoğunluk arayışı ile kamuoyunun tepkileri arasındaki denge, ilerleyen günlerde açıklanacak kesin seçim tarihinin ardından daha somut bir hal alacak.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC (ARŞİV)