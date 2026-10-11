Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 yenerek evinde üç puanı aldı

Amasyaspor 2 - Silivrispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Amasyaspor, sahasında Silivrispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma 12 Haziran Stadyumu'nda oynandı. Hakem triosu Ahmet Resuloğlu, Cem Mustafa Akpınar ve Orhan Ötü'den oluştu.

maç özeti:

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Silivrispor oldu. Hafız Görkem Vardar 11. dakikada attığı golle ekibini öne geçirirken, Amasyaspor devreye kadar dengeyi kurmakta zorlandı. İkinci yarıdaki kısa sürede Amasyaspor daha baskılı bir oyun sergiledi ve dakikalar 47'yi gösterdiğinde Mücahit Çakır ile skoru eşitledi. Devamında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi, 58. dakikada Hasan Çelik ile öne geçmeyi başardı ve bu skor maç sonuna kadar değişmedi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Amasyaspor FK ilk 11'i: Yusuf Aklan, Mehmet Bavyer Özbahçeci, Hasan Çelik, Serdar Eylik, Muhammet Öztürk (Safa Kınalı dk.37), Savaş Çakır (Buğrahan Bekar dk.78), Muhammet Doğukan Kalkışım (Hüseyin Can Şavur dk.85), Yunus Emre Kobya (Atalay Gürel dk.46), Murat Şevik, Mücahit Çakır, Ali Erkin.

Silivrispor'un kadrosu: Onur Yıldırım, Bayram Enes An (Emirhan Türkmen dk.76), Özkan Zileli, Mehmet Aydın, Hafız Görkem Vardar, Umut Aydın (Eray Pazar dk.61), Bilal Musa Şentürk, Said Can Açıkalın (İbrahim Aksu dk.62), Fatih Mankır, Salih Emin Sebetci (Baran Işık dk.61), Efe Baran Kara.

Goller: Hafız Görkem Vardar (dk.11) - Silivrispor; Mücahit Çakır (dk.47), Hasan Çelik (dk.58) - Amasyaspor FK.

Sarı kartlar Amasyaspor cephesinden Muhammet Doğukan Kalkışım ve Buğrahan Bekar'a gösterildi.

Maç, ilk yarıda geriye düşen ev sahibinin ikinci yarıda yaptığı baskı ve etkili hamlelerle skoru çevirmesiyle sona erdi. Amasyaspor bu sonuçla sahasında değerli üç puanı aldı, Silivrispor ise deplasmanda aradığı skoru elde edemedi.

TFF 3. LİG 1. GRUP 6. HAFTASINDA AMASYASPOR, SAHASINDA SİLİVRİSPOR’U 2-1’LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.