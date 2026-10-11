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Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa Haliliye'de İl Jandarma ve JASAT ekipleri bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hırsızlıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.B.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri tarafından hedefe yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

gözaltı ve işlemler:

Yakalanan M.B. hakkında, ' bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ' suçundan verilen 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Gözaltına alınan M.B.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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