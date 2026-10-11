Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
operasyon ve yakalama:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri tarafından hedefe yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.
gözaltı ve işlemler:
Yakalanan M.B. hakkında, ' bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ' suçundan verilen 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Gözaltına alınan M.B.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.
ŞANLIURFA'DA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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